Россияне выиграли золото чемпионата Европы по прыжкам на батуте в двойном мини-трампе

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Василия Макарского, Александра Одинцова, Михаила Заломина и Андрея Гладенкова завоевала золотые медали в двойном мини-трампе на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Сочи.

Российские спортсмены показали результат 115,400 балла. Второе место заняла команда Португалии (113,800), третьими стали шведы (107,300).

В женских соревнованиях на акробатической дорожке сборная России в составе Виктории Даниленко, Ирины Силичевой, Елены Нейман и Полины Дороховой заняла второе место с результатом 100,600 балла. Золотую медаль завоевала команда Франции (101,100), третьими стали представительницы Бельгии (98,700).

В мужских соревнованиях на акробатической дорожке россияне Александр Лисицын, Вадим Афанасьев, Алексей Светлишников и Никита Ленин заняли первое место с результатом 113,800 балла. Второе место заняла сборная Дании (112,100), третьими стали португальцы (101,500).

Чемпионат Европы проходит в Сочи с 29 апреля и завершится 2 мая. Турнир не является квалификационным на Олимпиаду в Токио.