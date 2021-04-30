Россияне не выступят на майском командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе в Чехии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ни один из российских ходоков не сможет принять участие в командном чемпионате Европы, который пройдет 16 мая в чешском городе Подебрады. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"К сожалению, командный чемпионат Европы пройдет без наших ходоков. Но не все в этом вопросе зависело от ВФЛА. Но я надеюсь, что эти спортсмены получат возможность выступить на других международных стартах", - сказала Привалова.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, бронзовом призере чемпионата мира в прыжках в высоту Илье Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной. В то же время World Athletics отклонила 14 заявок спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, так как они были поданы после истечения срока подачи заявок на этот турнир (8 апреля 2021 года). Эти 14 спортсменов также подали заявки на участие в последующих турнирах, они будут рассмотрены в ближайшее время.

1 апреля World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.