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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" сравнял счет в четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги с "Барселоной"

Четвертый матч противостояния завершился со счетом 74:61 в пользу петербургской команды

ТАСС, 30 апреля. Баскетболисты российского "Зенита" обыграли испанскую "Барселону" со счетом 74:61 в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 626 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник санкт-петербургской команды Кевин Пангос, в активе которого 22 очка. В составе "Барселоны" больше всех очков набрал разыгрывающий Ник Калатес - 19.

Счет в серии до трех побед стал 2-2. Решающий матч пройдет 4 мая в Испании.

"Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Московский ЦСКА в среду обыграл в третьем матче турецкий "Фенербахче" и в девятый раз подряд вышел в "Финал четырех".

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