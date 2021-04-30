Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 30 апреля. Первый канал в прямом эфире покажет четыре игры группового этапа и все матчи плей-офф с участием сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

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Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Первый канал покажет матчи против сборных Чехии (21 мая), Великобритании (22 мая), Швейцарии (29 мая) и Швеции (31 мая). Остальные игры будут доступны на цифровых платформах канала.

В группе B сыграют команды Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Казахстана, Канады и США.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.