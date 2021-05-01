"Зенит" может стать семикратным чемпионом России по футболу в 28-м туре премьер-лиги

ТАСС, 1 мая. Петербургский "Зенит" может за два тура до окончания Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стать победителем турнира. Подопечные Сергея Семака имеют возможность завоевать седьмой чемпионский титул в домашнем матче с "Локомотивом".

Лидеры чемпионата встретятся с идущими на втором месте железнодорожниками 2 мая на "Газпром-Арене". В случае победы "Зенит" будет недосягаем - отрыв от "Локомотива" за два тура до конца турнира вырастет до девяти очков.

Если команды сыграют вничью, то "Зениту" в последних двух турах для победы в чемпионате будет достаточно набрать одно очко. "Локомотиву" для чемпионства надо обыгрывать "Динамо" и "Урал", а также надеяться на два поражения петербуржцев. Если выиграют железнодорожники, они сократят отрыв от лидера до трех очков. В этом случае для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" будет достаточно догнать "Зенит" в турнирной таблице, так как москвичи опередят сине-бело-голубых по результатам личных встреч.

В составе "Зенита" будет отсутствовать центральный защитник Деян Ловрен, который из-за мышечных повреждений пропустил три последние игры. Матч начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Тайные надежды на чемпионство

Находящийся на третьем месте "Спартак" 3 мая сыграет с "Арсеналом". Владелец московской команды Леонид Федун честно признался, что "Зенит" заслуживает чемпионства и будет болеть за него в матче с "Локомотивом". Красно-белые имеют теоретические шансы на победу в РПЛ, если выиграют в Туле, а затем победят "Химки" и "Ахмат". "Зенит" при этом должен потерпеть поражения в оставшихся трех матчах, а "Локомотив" - обыграть сине-бело-голубых и проиграть в двух последних турах.