"Зенит" может стать семикратным чемпионом России по футболу в 28-м туре премьер-лиги

ТАСС, 1 мая. Петербургский "Зенит" может за два тура до окончания Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стать победителем турнира. Подопечные Сергея Семака имеют возможность завоевать седьмой чемпионский титул в домашнем матче с "Локомотивом".
Лидеры чемпионата встретятся с идущими на втором месте железнодорожниками 2 мая на "Газпром-Арене". В случае победы "Зенит" будет недосягаем - отрыв от "Локомотива" за два тура до конца турнира вырастет до девяти очков.
Если команды сыграют вничью, то "Зениту" в последних двух турах для победы в чемпионате будет достаточно набрать одно очко. "Локомотиву" для чемпионства надо обыгрывать "Динамо" и "Урал", а также надеяться на два поражения петербуржцев. Если выиграют железнодорожники, они сократят отрыв от лидера до трех очков. В этом случае для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" будет достаточно догнать "Зенит" в турнирной таблице, так как москвичи опередят сине-бело-голубых по результатам личных встреч.
В составе "Зенита" будет отсутствовать центральный защитник Деян Ловрен, который из-за мышечных повреждений пропустил три последние игры. Матч начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Тайные надежды на чемпионство
Находящийся на третьем месте "Спартак" 3 мая сыграет с "Арсеналом". Владелец московской команды Леонид Федун честно признался, что "Зенит" заслуживает чемпионства и будет болеть за него в матче с "Локомотивом". Красно-белые имеют теоретические шансы на победу в РПЛ, если выиграют в Туле, а затем победят "Химки" и "Ахмат". "Зенит" при этом должен потерпеть поражения в оставшихся трех матчах, а "Локомотив" - обыграть сине-бело-голубых и проиграть в двух последних турах.
За "Спартак" в Туле из-за дисквалификаций не смогут сыграть защитник Айртон и основной вратарь Александр Максименко. Красно-белые просили контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменить им желтые карточки, приведшие к наказаниям, однако КДК отклонил запрос москвичей. Тулякам же по причине дисквалификаций не смогут помочь сразу четыре игрока - центральные защитники Тарас Бурлак и Гиа Григалава, полузащитник Даниил Хлусевич и форвард Кирилл Панченко. Матч начнется в 16:30 мск.
1 мая свои матчи проведут столичные "Динамо" и ЦСКА. "Динамо" в Казани встретится с "Рубином", матч важен для обеих команд в плане борьбы за место в еврокубках. "Рубин" старается закрепиться на четвертой позиции, дающей право попасть в Лигу конференций. "Динамо" же, несмотря на поражение от "Химок" (0:1) в прошлом туре, не теряет надежды на еврокубки, однако за четвертое место бело-голубым придется побороться не только с "Рубином", но также с "Сочи" и ЦСКА.
У казанцев до конца сезона выбыл из строя основной атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия. Из-за перебора предупреждений пропустит игру и центральный защитник Филип Уремович.
ЦСКА, проигравший два последних матча, примет "Уфу". У армейцев большие проблемы с составом - травмированы девять игроков, включая защитника сборной России Марио Фернандеса. Также дисквалифицированы полузащитники Алан Дзагоев и Константин Марадишвили. Матч с "Уфой" мог пропустить и удаленный в игре прошлого тура против "Спартака" (0:1) Ильзат Ахметов, однако КДК отменил красную карточку: экспертно-судейская комиссия признала необоснованность удаления игрока.
У "Уфы" дисквалифицирован защитник Боян Йокич. Непонятно, сыграет ли основной вратарь Александр Беленов, который пропустил матч с "Сочи" по болезни.
В ожидании вылета "Тамбова"
Привлекает внимание и противостояние южных команд - "Краснодара" и "Сочи". Подопечные Виктора Гончаренко, по сути, доигрывают сезон, в то время как сочинцы набрали ход и думают о еврокубках. Однако в матче с "Краснодаром" им придется обойтись без дисквалифицированных полузащитника Ибрагима Цаллагова и защитника Ивана Миладиновича.
В воскресенье с РПЛ может попрощаться "Тамбов". Команда Сергея Первушина вылетит из элиты в случае поражения на выезде от "Ростова" и победы "Ротора" в этом же туре над "Ахматом". Тамбовчанам не смогут помочь дисквалифицированные полузащитники Юрий Бавин и Каталин Карп. У "Ростова" игру из-за перебора карточек пропустит полузащитник Хорен Байрамян.
"Ротор" же, помимо надежды на победу над грозненцами, будет ждать потери очков "Уфой", чтобы выбраться из зоны вылета.
"Химки" 2 мая примут "Урал". Обе команды не преследуют каких-то турнирных целей, так как уже обеспечили себе место в премьер-лиге на следующий сезон.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|17
|7
|3
|65-24
|58
|2
|Локомотив
|27
|16
|4
|7
|43-29
|52
|3
|Спартак
|27
|15
|5
|7
|50-33
|50
|4
|Рубин
|27
|14
|4
|8
|35-30
|46
|5
|Сочи
|27
|13
|7
|7
|44-31
|46
|6
|ЦСКА
|27
|14
|4
|7
|45-28
|46
|7
|Динамо
|27
|14
|4
|9
|41-29
|46
|8
|Химки
|27
|12
|5
|10
|33-37
|41
|9
|Ростов
|27
|12
|4
|11
|34-31
|40
|10
|Краснодар
|27
|11
|5
|11
|47-38
|38
|11
|Ахмат
|27
|10
|6
|11
|31-34
|36
|12
|Урал
|27
|6
|13
|8
|25-34
|31
|13
|Арсенал
|27
|6
|5
|16
|24-43
|23
|14
|Уфа
|27
|5
|5
|17
|23-44
|20
|15
|Ротор
|27
|4
|6
|17
|12-49
|18
|16
|Тамбов
|27
|3
|4
|20
|17-55
|13