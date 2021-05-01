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Футбол в России

"Зенит" может стать семикратным чемпионом России по футболу в 28-м туре премьер-лиги

Для завоевания очередного чемпионского титула петербуржцам необходимо обыграть идущий на втором месте "Локомотив"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Петербургский "Зенит" может за два тура до окончания Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стать победителем турнира. Подопечные Сергея Семака имеют возможность завоевать седьмой чемпионский титул в домашнем матче с "Локомотивом".

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Лидеры чемпионата встретятся с идущими на втором месте железнодорожниками 2 мая на "Газпром-Арене". В случае победы "Зенит" будет недосягаем - отрыв от "Локомотива" за два тура до конца турнира вырастет до девяти очков.

Если команды сыграют вничью, то "Зениту" в последних двух турах для победы в чемпионате будет достаточно набрать одно очко. "Локомотиву" для чемпионства надо обыгрывать "Динамо" и "Урал", а также надеяться на два поражения петербуржцев. Если выиграют железнодорожники, они сократят отрыв от лидера до трех очков. В этом случае для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" будет достаточно догнать "Зенит" в турнирной таблице, так как москвичи опередят сине-бело-голубых по результатам личных встреч.

В составе "Зенита" будет отсутствовать центральный защитник Деян Ловрен, который из-за мышечных повреждений пропустил три последние игры. Матч начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Тайные надежды на чемпионство

Находящийся на третьем месте "Спартак" 3 мая сыграет с "Арсеналом". Владелец московской команды Леонид Федун честно признался, что "Зенит" заслуживает чемпионства и будет болеть за него в матче с "Локомотивом". Красно-белые имеют теоретические шансы на победу в РПЛ, если выиграют в Туле, а затем победят "Химки" и "Ахмат". "Зенит" при этом должен потерпеть поражения в оставшихся трех матчах, а "Локомотив" - обыграть сине-бело-голубых и проиграть в двух последних турах.

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За "Спартак" в Туле из-за дисквалификаций не смогут сыграть защитник Айртон и основной вратарь Александр Максименко. Красно-белые просили контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменить им желтые карточки, приведшие к наказаниям, однако КДК отклонил запрос москвичей. Тулякам же по причине дисквалификаций не смогут помочь сразу четыре игрока - центральные защитники Тарас Бурлак и Гиа Григалава, полузащитник Даниил Хлусевич и форвард Кирилл Панченко. Матч начнется в 16:30 мск.

1 мая свои матчи проведут столичные "Динамо" и ЦСКА. "Динамо" в Казани встретится с "Рубином", матч важен для обеих команд в плане борьбы за место в еврокубках. "Рубин" старается закрепиться на четвертой позиции, дающей право попасть в Лигу конференций. "Динамо" же, несмотря на поражение от "Химок" (0:1) в прошлом туре, не теряет надежды на еврокубки, однако за четвертое место бело-голубым придется побороться не только с "Рубином", но также с "Сочи" и ЦСКА.

У казанцев до конца сезона выбыл из строя основной атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия. Из-за перебора предупреждений пропустит игру и центральный защитник Филип Уремович.

ЦСКА, проигравший два последних матча, примет "Уфу". У армейцев большие проблемы с составом - травмированы девять игроков, включая защитника сборной России Марио Фернандеса. Также дисквалифицированы полузащитники Алан Дзагоев и Константин Марадишвили. Матч с "Уфой" мог пропустить и удаленный в игре прошлого тура против "Спартака" (0:1) Ильзат Ахметов, однако КДК отменил красную карточку: экспертно-судейская комиссия признала необоснованность удаления игрока.

У "Уфы" дисквалифицирован защитник Боян Йокич. Непонятно, сыграет ли основной вратарь Александр Беленов, который пропустил матч с "Сочи" по болезни.

В ожидании вылета "Тамбова"

Привлекает внимание и противостояние южных команд - "Краснодара" и "Сочи". Подопечные Виктора Гончаренко, по сути, доигрывают сезон, в то время как сочинцы набрали ход и думают о еврокубках. Однако в матче с "Краснодаром" им придется обойтись без дисквалифицированных полузащитника Ибрагима Цаллагова и защитника Ивана Миладиновича.

В воскресенье с РПЛ может попрощаться "Тамбов". Команда Сергея Первушина вылетит из элиты в случае поражения на выезде от "Ростова" и победы "Ротора" в этом же туре над "Ахматом". Тамбовчанам не смогут помочь дисквалифицированные полузащитники Юрий Бавин и Каталин Карп. У "Ростова" игру из-за перебора карточек пропустит полузащитник Хорен Байрамян.

"Ротор" же, помимо надежды на победу над грозненцами, будет ждать потери очков "Уфой", чтобы выбраться из зоны вылета.

"Химки" 2 мая примут "Урал". Обе команды не преследуют каких-то турнирных целей, так как уже обеспечили себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27177365-2458
2Локомотив27164743-2952
3Спартак27155750-3350
4Рубин27144835-3046
5Сочи27137744-3146
6ЦСКА27144745-2846
7Динамо27144941-2946
8Химки271251033-3741
9Ростов271241134-3140
10Краснодар271151147-3838
11Ахмат271061131-3436
12Урал27613825-3431
13Арсенал27651624-4323
14Уфа27551723-4420
15Ротор27461712-4918
16Тамбов27342017-5513

 

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