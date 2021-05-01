Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге открывается в субботу

Игроки без подписанных соглашений могут быть ограниченными и неограниченными свободными агентами. В первую категорию попадают хоккеисты младше 29 лет, а также те, кто старше данного возраста, но сыграли менее 250 матчей в КХЛ. В период с 1 по 30 апреля клуб имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение сроком не менее чем на два года. Если хоккеист не принял его до 30 апреля, то до 31 мая он может рассматривать другие варианты трудоустройства, при этом заработная плата по каждому сезону и среднегодовое вознаграждение в соглашении с новым клубом не могут быть меньше аналогичных пунктов квалификационного предложения.

Если же клуб, за который выступал хоккеист, не повторит условия конкурента в течение семи дней, то игрок переходит в другую команду с обязательной выплатой компенсации. Хоккеисты старше 29 лет или без квалификационного предложения 1 мая получают статус неограниченных свободных агентов. В таком случае прежний клуб игрока теряет приоритетное право на заключение нового контракта, поэтому спортсмен может вести переговоры с любой командой. Новое соглашение хоккеиста не может быть подписано на срок менее одного сезона.

По окончании нынешнего сезона на трансферный рынок выходят сразу пять ярких нападающих-ветеранов, и все - в статусе неограниченных свободных агентов. Если с Данисом Зариповым из "Ак Барса" все более-менее ясно - единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина уже заявил, что планирует продолжать карьеру и, скорее всего, останется в казанском клубе, - то по поводу Сергея Мозякина есть вопросы, так как в СМИ появлялась информация о том, что многократный рекордсмен КХЛ может завершить карьеру и продолжить работу в фарм-клубе магнитогорского "Металлурга", однако вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщил ТАСС, что спортсмен планирует продолжить деятельность с клубом, в том числе и игровую. Также на трансферный рынок выходят Павел Дацюк, Александр Семин и Александр Попов, о завершении карьеры никто из них не заявлял.

На рынке свободных агентов также неожиданно оказался Илья Ковальчук. 30 апреля игрок по обоюдному согласию сторон расторг контракт с омским "Авангардом", вместе с которым буквально за несколько дней до этого взял Кубок Гагарина, генеральный менеджер омичей Алексей Волков заявил, что Ковальчук планирует отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), чтобы выиграть Кубок Стэнли. Некоторые СМИ также сообщали, что он может продолжить карьеру в родном "Спартаке".

Главные трансферы в КХЛ

Большой ажиотаж вызывает трансфер одного из лидером московского "Динамо" Дмитрия Кагарлицкого, который встретит этот май в статусе неограниченного свободного агента. В 31-летнем форварде заинтересованы сразу несколько клубов - уфимский "Салават Юлаев", "Автомобилист" из Екатеринбурга, ярославский "Локомотив", "Металлург". Также в борьбу за нападающего в последний момент могут включиться "Ак Барс" и "Авангард".