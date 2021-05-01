Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге открывается в субботу

ТАСС, 1 мая. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начиная с субботы смогут официально оформлять переходы игроков и осуществлять обмены. С этого же дня хоккеисты, которые не подписали новые контракты, станут свободными агентами.
Игроки без подписанных соглашений могут быть ограниченными и неограниченными свободными агентами. В первую категорию попадают хоккеисты младше 29 лет, а также те, кто старше данного возраста, но сыграли менее 250 матчей в КХЛ. В период с 1 по 30 апреля клуб имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение сроком не менее чем на два года. Если хоккеист не принял его до 30 апреля, то до 31 мая он может рассматривать другие варианты трудоустройства, при этом заработная плата по каждому сезону и среднегодовое вознаграждение в соглашении с новым клубом не могут быть меньше аналогичных пунктов квалификационного предложения.
Если же клуб, за который выступал хоккеист, не повторит условия конкурента в течение семи дней, то игрок переходит в другую команду с обязательной выплатой компенсации. Хоккеисты старше 29 лет или без квалификационного предложения 1 мая получают статус неограниченных свободных агентов. В таком случае прежний клуб игрока теряет приоритетное право на заключение нового контракта, поэтому спортсмен может вести переговоры с любой командой. Новое соглашение хоккеиста не может быть подписано на срок менее одного сезона.
По окончании нынешнего сезона на трансферный рынок выходят сразу пять ярких нападающих-ветеранов, и все - в статусе неограниченных свободных агентов. Если с Данисом Зариповым из "Ак Барса" все более-менее ясно - единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина уже заявил, что планирует продолжать карьеру и, скорее всего, останется в казанском клубе, - то по поводу Сергея Мозякина есть вопросы, так как в СМИ появлялась информация о том, что многократный рекордсмен КХЛ может завершить карьеру и продолжить работу в фарм-клубе магнитогорского "Металлурга", однако вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщил ТАСС, что спортсмен планирует продолжить деятельность с клубом, в том числе и игровую. Также на трансферный рынок выходят Павел Дацюк, Александр Семин и Александр Попов, о завершении карьеры никто из них не заявлял.
На рынке свободных агентов также неожиданно оказался Илья Ковальчук. 30 апреля игрок по обоюдному согласию сторон расторг контракт с омским "Авангардом", вместе с которым буквально за несколько дней до этого взял Кубок Гагарина, генеральный менеджер омичей Алексей Волков заявил, что Ковальчук планирует отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), чтобы выиграть Кубок Стэнли. Некоторые СМИ также сообщали, что он может продолжить карьеру в родном "Спартаке".
Главные трансферы в КХЛ
Большой ажиотаж вызывает трансфер одного из лидером московского "Динамо" Дмитрия Кагарлицкого, который встретит этот май в статусе неограниченного свободного агента. В 31-летнем форварде заинтересованы сразу несколько клубов - уфимский "Салават Юлаев", "Автомобилист" из Екатеринбурга, ярославский "Локомотив", "Металлург". Также в борьбу за нападающего в последний момент могут включиться "Ак Барс" и "Авангард".
Чемпионский состав "Авангарда", помимо Ковальчука, может покинуть большое количество игроков. За океан уехал задрафтованный "Коламбусом" молодой форвард Егор Чинахов, попробовать свои силы в НХЛ хочет и защитник Семен Чистяков, вернуться в "Сент-Луис" может нападающий Клим Костин. Клуб собирается покинуть и лучший снайпер Рид Буше, которым интересуются как в России, так и в Северной Америке. Кроме того, появилась информация о том, что нападающий Александр Хохлачев может вернуться в родной "Спартак" - когда-то он не пригодился там Олегу Знарку, но при новом тренере Борисе Миронове все может измениться.
Ключевые потери казанского клуба - Виктор Тихонов, который подпишет контракт с "Салаватом Юлаевым", и легионеры Стефан Да Коста и Найджел Доус. Оба игрока являются звездами на уровне КХЛ. Да Коста может оказаться в "Автомобилисте", а Доус - вернуться в казахстанский "Барыс".
Также "Ак Барс" может потерять нападающего Станислава Галиева. Обладатель Кубка Гагарина с опытом игры в НХЛ входит в сферу интересов "Динамо", которое может лишиться еще и Дмитрия Яшкина. Чех русского происхождения планирует вернуться в НХЛ, где им интересуется "Аризона".
Уедет из "Динамо" и вратарь Эмиль Гарипов. Ожидается, что 29-летний хоккеист продолжит карьеру в челябинском "Тракторе". Туда же, вероятно, перейдут игроки "Локомотива" Владимир Ткачев и Теему Пулккинен, а также обладатели Кубка Гагарина в составе "Авангарда" Андрей Стась и Алексей Потапов. Челябинцы интересуется и лучшим снайпером регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Никитой Тертышным, который является сыном главного тренера фарм-клуба "Трактора" Алексея Тертышного.
По информации СМИ, вратарь "Трактора" Иван Федотов подпишет контракт с московским ЦСКА. У армейцев не самая сильная вратарская бригада, к тому же контракт основного голкипера Ларса Юханссона подходит к концу. Возможно, молодой российский вратарь заменит опытного 33-летнего шведа.
Отъезды в НХЛ
Немало звездных игроков заинтересованы в том, чтобы попробовать свои силы в НХЛ. Среди них Дамир Жафяров из "Торпедо", который получил квалификационное предложение от клуба и будет являться ограниченным свободным агентом, лучший снайпер плей-офф КХЛ Максим Шалунов, которым интересуется "Чикаго", нападающий СКА Василий Подколзин, задрафтованный "Ванкувером", защитники "Ак Барса" Никита Лямкин и "Автомобилиста" Никита Трямкин.
Уехать за океан могут и игроки петербургского СКА - нападающий Владимир Ткачев и голкипер Ярослав Аскаров. Но для этого им придется договариваться с клубом, так как у обоих хоккеистов действующие контракты.
КХЛ впервые в истории лиги утвердила механизм аренды игроков с сезона-2021/22. "Механизм предусматривает возможность приема четырех хоккеистов и передачи не более четырех хоккеистов для каждого клуба, из которых не более трех в возрасте до 22 лет и не более одного в возрасте до 24 лет", - поясняет пресс-служба лиги. Отмечается, что брать в аренду более двух хоккеистов из одного клуба запрещено.
Арендное соглашение можно заключать в период с 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на два и более сезона, включая текущий. Клуб, принявший игрока, заключает отдельный контракт с указанием условий компенсации за его досрочное расторжение. Арендованный хоккеист может быть заявлен за любую команду нового клуба, может перемещаться между его командами. В случае наличия в соглашении только ставки основной команды при перемещении хоккеиста в команду ВХЛ заработная плата выплачивается ему в полном объеме в соответствии с условиями заключенного контракта.