Тренер Васильевой отреагировала на недовольство биатлонисткой зарплатой

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева только недавно была восстановлена на работе, поэтому пока не может претендовать на дополнительные выплаты. Об этом ТАСС заявила тренер спортсменки Людмила Панова.

Васильева, которая в марте возобновила карьеру после полуторагодичного отстранения за нарушение антидопинговых правил, в пятницу опубликовала видео, в котором со слезами на глазах сообщила, что ее зарплата составляет 10 тыс. рублей. Позднее стало известно, что речь идет об авансе, в месяц биатлонистка будет получать 25 тыс. рублей.

"Академия биатлона" - бюджетная организация, - сказала Павлова. - Существует положение о заработной плате, сейчас она будет получать "голую" ставку. Надбавки спортсменам положены за показанный результат по ходу сезона. Поскольку она год не работала и только недавно была вновь принята, в первые два месяца у нее не может быть премиальных надбавок".

"Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, а сейчас получается, что 25 тысяч - это "голая" ставка в академии. Чтобы она повысилась, нужно время", - пояснила она, отметив, что биатлонистка будет готовиться к летнему сезону.

Панова отметила, что у Васильевой не должно возникнуть проблем с подготовкой, поскольку расходы на тренировочные сборы берет на себя бюджетная организация. "Пропитание и проживание - за счет "Академии биатлона". На тренировочный процесс спортсмены не тратят свои деньги", - отметила она.

Васильевой 29 лет, на Кубке мира она дебютировала 6 декабря 2018 года, став 42-й в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке. В том же сезоне на этапе Кубка мира в германском Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.