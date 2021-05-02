Седьмую сессию женского чемпионата мира по керлингу перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Всемирная федерация керлинга (WCF) перенесла седьмую сессию матчей чемпионата мира из-за коронавирусной инфекции, которую выявили у сотрудника телевещателя турнира. Об этом сообщает пресс-служба WCF.

Турнир проходит в Канаде. Седьмая сессия должна была начаться в воскресенье в 18:00 мск. В расписании сборной России матчей на это время запланировано не было. Между собой должны были сыграть сборные Чехии и Дании, Шотландии и Китая, Швейцарии и Эстонии, Швеции и Японии.

Сообщается, что в настоящее время никто из спортсменов и официальных лиц соревнований не подвержен риску заражения. Весь персонал, обеспечивающий трансляции, изолирован в гостинице, пока проводится дополнительное тестирование и отслеживание контактов. Сотрудники вещателя и спортсмены проживают в разных отелях.

Спортсмены и официальные лица соревнований прошли плановое тестирование в субботу. В ожидании результатов этих тестов было решено перенести утреннюю воскресную сессию по соображениям безопасности.

Сборная России одержала четыре победы в четырех стартовых матчах турнира и возглавляет турнирную таблицу. По три победы в трех встречах в активе команд Швейцарии, Швеции и Шотландии. Далее идут сборные Китая (2 победы - 1 поражение), Германии (2-2), США (2-2), Дании (1-2), Японии (1-2), Канады (1-3), Эстонии (0-3), Италии (0-4) и Южной Кореи (0-4).

По результатам кругового турнира две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнование завершится 9 мая. Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда.