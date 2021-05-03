Футболист "Фиорентины" Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе

ТАСС, 3 мая. Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба флорентийского клуба.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" зимой 2021 года и принял участие в трех матчах. 30-летний нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.

Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме.

"Фиорентина" в 34 матчах набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда из Флоренции 8 мая примет римский "Лацио".