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Футбол в Италии

Футболист "Фиорентины" Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе

Последний матч форвард провел 5 февраля

ТАСС, 3 мая. Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба флорентийского клуба.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" зимой 2021 года и принял участие в трех матчах. 30-летний нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.

Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме.

"Фиорентина" в 34 матчах набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче команда из Флоренции 8 мая примет римский "Лацио".

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