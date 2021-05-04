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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты ЦСКА сыграют с турецким клубом "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги

Команда из Стамбула в пятом матче четвертьфинальной серии победила "Реал"
Баскетболисты ЦСКА Дэниел Хэккетт и Никита Курбанов и главный тренер Димитрис Итудис EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Баскетболисты ЦСКА Дэниел Хэккетт и Никита Курбанов и главный тренер Димитрис Итудис
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 4 мая. Турецкий клуб "Анадолу Эфес" дома обыграл испанский "Реал" со счетом 88:83 в пятом матче четвертьфинальной серии и вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги. В полуфинале команда из Стамбула сыграет с московским ЦСКА.

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"Финал четырех" состоится с 28 по 30 мая в германском Кёльне. ЦСКА ранее со счетом 3-0 в серии победил турецкий "Фенербахче" и стал первым полуфиналистом Евролиги. Пятые матчи двух других четвертьфинальных серий пройдут во вторник позднее. Петербургский "Зенит" на выезде сыграет с испанской "Барселоной" (22:00 мск), а итальянский "Милан" примет германскую "Баварию" (21:45 мск).

"Анадолу Эфес" занял третье место по итогам предварительного этапа, "Реал" стал шестым. В всех матчах четвертьфинальной серии победы одерживали команды, играющие на своем паркете.

Предыдущий сезон Евролиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 ЦСКА и "Анадолу Эфес" играли в финале. Армейцы одержали победу со счетом 91:83. На предварительном этапе нынешнего турнира команды обменялись домашними победами.

ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. "Анадолу Эфес" ни разу не побеждал в турнире. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 титулов.

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