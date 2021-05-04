"Манчестер Сити" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 4 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем поле победил французский ПСЖ со счетом 2:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый тайм встречи в Манчестере прошел на заснеженном газоне.

Дубль на счету Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты). На 69-й минуте с поля был удален полузащитник парижского клуба Анхель Ди Мария. В первом матче "Манчестер Сити" одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы впервые с 2011 года вышла в финал Лиги чемпионов. Тренер является двукратным обладателем трофея с испанской "Барселоной" (2009, 2011). Этот финал станет для "Манчестер Сити" первым в истории, до этого команда лишь раз доходила до полуфинала (2015/16). ПСЖ также однажды играл в финале Лиги чемпионов - в прошлом сезоне команда уступила германской "Баварии" (0:1).

ПСЖ и "Манчестер Сити" провели пятый матч друг против друга. Впервые команды встретились на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2008/09, та встреча завершилась ничейным результатом - 0:0. В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2015/16 по сумме двух матчей сильнее оказался "Манчестер Сити" - 2:2, 1:0.

Второй финалист определится в среду по итогам матча между английским "Челси" и испанским "Реалом". Первый матч прошел в Мадриде и завершился вничью со счетом 1:1. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.