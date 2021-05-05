В Уральском волонтерском центре рассказали, как стать волонтером Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Добровольцам, желающим стать волонтерами Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, нужно будет заполнить анкету, пройти тестирование и интервью. Об этом в среду сообщил журналистам директор волонтерского центра "Волонтеры Урала" Антон Белов.

"Волонтерская программа Всемирных студенческих игр стартует 8 августа этого года. Это будет ровно два года до старта Игр у нас в городе. Процедура отбора - заполнение анкеты на информационном портале Всемирных студенческих игр, прохождение определенных тестов, прохождение интервью, и после этого выбор позиции", - сказал Белов.

Ранее сообщалось, что программа подготовки волонтеров разработана дирекцией Универсиады совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ). Вуз планирует обучить к Универсиаде 2023 года до 12 тыс. волонтеров.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.