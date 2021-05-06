"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Орлов отдал три голевые передачи

ТАСС, 6 мая. "Вашингтон" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Ти Джей Оши (21, 29, 59-я минуты) и Ник Дауд (35), у проигравших шайб забросили Алексис Лафренье (42) и Морган Бэррон (59). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился тремя голевыми передачами и набрал 21 очко (восемь голов + 13 передач) в 48 матчах. Капитан столичной команды Александр Овечкин пропускал игру из-за повреждения, его одноклубник Евгений Кузнецов находится в ковид-протоколе НХЛ. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок.
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин также пропускал встречу. В матче против "Вашингтона" (3:6), который прошел в ночь на вторник, россиянин получил травму в стычке с нападающим столичной команды Томом Уилсоном. НХЛ позднее оштрафовала игрока "Вашингтона" на $5 тыс. за последовавшее вслед за этим нападение на одноклубника Панарина Павла Бучневича. "Рейнджерс" выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Джорджа Парроса.
В течение первых пяти минут игры произошло шесть драк - это первый подобный случай в истории НХЛ. Оба клуба заработали в сумме 141 штрафную минуту, из которых 100 - в первом периоде. Бучневич был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры за удар соперника клюшкой в лицо. Его одноклубники Кевин Руни и Райан Строум, а также игроки "Вашингтона" Уилсон и Здено Хара получили 10-минутные штрафы за неспортивное поведение.
Pavel Buchnevich gets a major for cross-checking Anthony Mantha and a game misconduct #NYR pic.twitter.com/yfTIkhLZNq— Shayna (@hayyyshayyy) May 6, 2021
"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 73 очка в 53 матчах, и уже обеспечил себе место в плей-офф. "Рейнджерс" идут пятыми с 58 очками за 54 игры. Команда из Нью-Йорка потеряла шансы на выход в плей-офф.