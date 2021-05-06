"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Орлов отдал три голевые передачи

ТАСС, 6 мая. "Вашингтон" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Ти Джей Оши (21, 29, 59-я минуты) и Ник Дауд (35), у проигравших шайб забросили Алексис Лафренье (42) и Морган Бэррон (59). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился тремя голевыми передачами и набрал 21 очко (восемь голов + 13 передач) в 48 матчах. Капитан столичной команды Александр Овечкин пропускал игру из-за повреждения, его одноклубник Евгений Кузнецов находится в ковид-протоколе НХЛ. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин также пропускал встречу. В матче против "Вашингтона" (3:6), который прошел в ночь на вторник, россиянин получил травму в стычке с нападающим столичной команды Томом Уилсоном. НХЛ позднее оштрафовала игрока "Вашингтона" на $5 тыс. за последовавшее вслед за этим нападение на одноклубника Панарина Павла Бучневича. "Рейнджерс" выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Джорджа Парроса.