Матыцин назвал максимальной готовность Казани к зимней Спецолимпиаде

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Казань и Татарстан находятся на максимальном уровне готовности к проведению зимней Специальной Олимпиады 2022 года. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я думаю, максимальная готовность, я уже отметил, что здесь работает очень профессиональная команда, здесь создана современная инфраструктура. Абсолютно уверен, что опыт, профессионализм и слаженная командная работа позволят с успехом провести в следующем году международный форум", - сказал Матыцин.

В казанском центре бадминтона 4 мая стартовали всероссийские соревнования Специальной Олимпиады по флорболу и юнифайд-флорболу. Это тестовые мероприятия в преддверии Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года. Всего в Казани собрались более 130 спортсменов с особенностями интеллектуального развития из 9 регионов Российской Федерации.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, представляет собой всемирное движение, направленное на прекращение дискриминации в отношении людей с особенностями интеллектуального развития. Оно способствует формированию благосклонного отношения ко всем людям за счет возможностей спорта и реализации программ по развитию образования, здравоохранения и лидерских качеств. Специальная Олимпиада, объединяющая свыше шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнеров из более чем 190 стран и регионов, а также более миллиона тренеров и волонтеров, ежегодно проводит свыше 100 тысяч соревнований по более чем 30 олимпийским видам спорта. Всемирные игры Специальной Олимпиады проводятся каждые два года поочередно в летний и зимний периоды.