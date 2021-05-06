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Матч за мировую шахматную корону

Международная федерация шахмат не намерена менять сроки матча за звание чемпиона мира

Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае
© Алексей Колчин/ТАСС

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 мая. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) не имеет планов по изменению сроков матча за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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"Она [подготовка к матчу за шахматную корону] уже началась, конечно. Заключен контракт, мы уже смотрели площадки, работаем с компаниями, которые будут заниматься медиасопровождением, - сказал Дворкович. - Мы говорим с дополнительными партнерами по поводу дополнительной спонсорской поддержки. И, конечно, сами шахматисты начали готовиться".

"Как только определился кандидат, как только Ян победил в кандидатском турнире, подготовка уже вышла на действительно самую решающую стадию. Мы не собираемся сдвигать сроки [проведения матча за шахматную корону]. Этот матч будет великим событием в истории шахмат", - добавил Дворкович.

Непомнящий победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге.

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Дворкович, Аркадий ВладимировичМатч за мировую шахматную корону
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