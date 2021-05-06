Вторая онлайн-олимпиада по шахматам может состояться в 2021 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 мая. /ТАСС/. Вторая онлайн-олимпиада Международной федерации шахмат (FIDE) может пройти в текущем году. Интерес к проведению соревнования в таком формате проявили партнеры федерации из Китая, сообщил журналистам в образовательном центре "Сириус", где в четверг состоялась церемония награждения победителей первой онлайн-олимпиады, президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Наши партнеры хотят, чтобы мы продолжили этот опыт. В частности, на нас вышли китайские партнеры, китайские компании, в том числе город Шэньчжэнь и университет Шэньчжэня. Они предложили спонсорскую помощь для проведения второй онлайн-олимпиады. Мы сейчас думаем о сроках, когда это можно было бы сделать, если найдем место в календаре, то постараемся сделать уже в этом году", - сказал президент FIDE, подчеркнув, что онлайн-олимпиада не станет заменой обычных шахмат, а лишь их дополнением.

Говоря о первой онлайн-олимпиаде, которую FIDE провела в 2020 году, Дворкович отметил, что она, возможно, стала самым ярким событием в шахматном мире в период пандемии коронавируса. "Когда мы этот проект задумали и реализовали, то поняли, что сотворили маленькое чудо для шахматного мира. Мы ожидали, что будет интерес. По самым радужным предположениям, мы ожидали, что будут участвовать 110-120 команд со всего мира, а получилось больше 160, подавляющая часть федераций со всего мира решили, что нужно сыграть в этом турнире", - сказал Дворкович.

Президент FIDE отметил, что победа российской сборной в онлайн-олимпиаде уже стала незабываемым событием для российских болельщиков и шахматистов. Многие из членов сборной, указал Дворкович, прошли обучение и тренировочные сборы в образовательном центре "Сириус". Наставниками спортсменов стали ведущие российские гроссмейстеры, в том числе бывший чемпион мира Владимир Крамник.

По словам Дворковича, образовательный центр "Сириус" в текущем году примет Кубки мира. "В июле-августе сюда съедутся примерно 300 сильнейших шахматистов мира и разыграют два Кубка мира - открытый и женский. Это будет событием для всего мира, России и "Сириуса", где дети занимаются разными видами деятельности - и спортом, и художественным творчеством, и науками", - сказал президент FIDE.

Награждение победителей

В первой онлайн-олимпиаде FIDE приняли участие представители 163 стран. В ходе прошедшей в образовательном центре "Сириус" церемонии золотые медали олимпиады вручили Полине Шуваловой, Маргарите Потаповой, Андрею Есипенко, Алексею Саране, а также главному тренеру российской сборной, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

"Новое поколение шахматистов здесь [в образовательном центре "Сириус"] растет и занимается как шахматами, так и наукой, и культурой. Я думаю, что для многих, как для меня, это будет подспорьем в будущих успехах. Надеюсь, что шахматы будут развиваться здесь и будут новые успехи", - сказала Шувалова, обращаясь к участникам церемонии.

Президент FIDE напомнил, что отечественная шахматная школа имеет огромную традицию. "Все стремятся быть на уровне, конкурировать. Если российская шахматная школа будет продолжать оставаться на высоте, значит, шахматы в мире будут самым популярным интеллектуальным видом спорта", - сказал Дворкович.

Как отметил Филатов, российские спортсмены сейчас являются действующими чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр, и образовательный центр "Сириус" внес свой вклад в эту уникальную ситуацию. По словам руководителя спортивных программ "Сириуса" Дмитрия Савина, сейчас образовательный центр совместно с FIDE работает над тем, чтобы распространить имеющийся опыт в других регионах, сделать шахматные программы доступными для всех.