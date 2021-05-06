"Вольфсбург" хочет выкупить футболиста Филиппа у московского "Динамо"

ТАСС, 6 мая. Германский футбольный клуб "Вольфсбург" намерен выкупить арендованного у московского "Динамо" полузащитника Максимилиана Филиппа. Об этом сообщает издание Kicker.

Филипп перешел в "Вольфсбург" на правах аренды в начале октября 2020 года. На счету 27-летнего полузащитника 3 гола и 2 результативные передачи в 21 матче за "Вольфсбург". Германский клуб заплатил "Динамо" €2,5 млн за аренду игрока. В соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста за €11 млн.

"Если нас устроят условия, то мы бы хотели продолжить работу с ним", - сказал управляющий директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке.

В чемпионате России Филипп провел 27 игр за "Динамо", в которых забил 9 мячей. Он выступал за столичную команду с 2019 по 2020 год. Ранее Филипп играл за дортмундскую "Боруссию", "Фрайбург" и "Энерги".