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Дзюдоист Махмадбеков завоевал золото на турнире Большого шлема в Казани в весе до 73 кг

Также золотую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Мадина Таймазова

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на турнире Большого шлема в Казани.

В финале Махмадбеков победил соотечественника Аюба Хажалиева. Бронзовые награды завоевали грузин Нугзари Таталашвили и Виктор Скворцов, представляющий ОАЭ.

Также в четверг золотую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Мадина Таймазова, победившая в финале немку Джованну Скоккимаро. Бронзовую награду в весовой категории до 63 кг завоевала россиянка Екатерина Валькова.

Соревнования в Казани завершатся 7 мая.

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