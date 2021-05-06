Дзюдоист Махмадбеков завоевал золото на турнире Большого шлема в Казани в весе до 73 кг

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на турнире Большого шлема в Казани.

В финале Махмадбеков победил соотечественника Аюба Хажалиева. Бронзовые награды завоевали грузин Нугзари Таталашвили и Виктор Скворцов, представляющий ОАЭ.

Также в четверг золотую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Мадина Таймазова, победившая в финале немку Джованну Скоккимаро. Бронзовую награду в весовой категории до 63 кг завоевала россиянка Екатерина Валькова.

Соревнования в Казани завершатся 7 мая.