Гол Миранчука помог "Аталанте" победить "Парму" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 9 мая. "Аталанта" со счетом 5:2 победила "Парму" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Аталанты" забитыми мячами отметились Руслан Малиновский (13-я минута), Маттео Пессина (52), Луис Муриэль (77, 86) и Алексей Миранчук (90+3). У "Пармы" отличились Хуан Брунетта (78) и Симон Зом (88).

Российский полузащитник "Аталанты" Миранчук вышел на замену на 58-й минуте. Россиянин провел 27-й матч в составе команды из Бергамо во всех турнирах. На его счету семь голов и одна результативная передача.

"Аталанта" набрала 72 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, досрочным чемпионом стал "Интер". Команду из Бергамо может догнать "Ювентус" или "Милан", которые имеют на три очка меньше и позднее в воскресенье сыграют между собой. Встреча начнется в 21:45 мск. В групповом этапе Лиге чемпионов следующего сезона примут участие четыре лучшие команды по итогам чемпионата Италии.

"Аталанта" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до девяти матчей (семь побед и две ничьи). В следующем туре команда из Бергамо 12 мая примет "Беневенто". "Парма" потерпела шестое поражение подряд в чемпионате и занимает предпоследнее, 19-е место, потеряв шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. В следующем туре "Парма" 12 мая на выезде встретится с "Лацио".