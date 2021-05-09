Волейболист Мусэрский будет выступать на позиции диагонального на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский будет выступать на позиции диагонального на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо.

"Мы обсуждали это с федерацией, - сказал Саммельвуо. - У Виктора Полетаева были проблемы в конце чемпионата, опять же - конкуренция. Я смотрел игры Димы в Японии, он может хорошо играть на позиции диагонального, но может выступать и на позиции центрального блокирующего. С Олимпийских игр в Лондоне прошло девять лет, делать выводы из того опыта игры не стоит".

"В первую очередь выбор такой, потому что Дима играл в японском чемпионате как диагональный. Может быть, там не самый высокий уровень, но мы смотрели его матчи. У него большое желание помогать команде, он готов играть и на другой позиции, если команде это надо", - добавил специалист.

Мусэрский впервые на крупных турнирах выступал на позиции диагонального в финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в матче против сборной Бразилии. Тогда переход волейболиста на новую позицию помог российской команде перевернуть ход встречи и добиться победы со счетом 3-2.

Мусэрскому 32 года, он является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013). С 2018 года выступает за японский "Сантори".