Бельгиец Мерлир выиграл второй этап велогонки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 9 мая. Бельгийский велогонщик Тим Мерлир из команды Alpecin-Fenix ("Алпецин-Феникс") стал победителем второго этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Этап протяженностью 179 км прошел между городами Ступиниджи и Новара.

Мерлир преодолел дистанцию за 4 часа 21 минуту и 9 секунд. Вторым финишировал итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-ASSOS ("Кубека-Ассос"), третье место занял его соотечественник Элиа Вивиани из Cofidis ("Кофидис").

Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers ("Инеос Гренадирс") финишировал 45-м, Александр Власов ("Астана") занял 47-е место. В общем зачете лидерство сохранил победитель первого этапа итальянец Филиппо Ганна ("Инеос Гренадирс"), вторым идет его соотечественник Эдоардо Аффини из Jumbo-Visma ("Джамбо-Висма"), проигрывая 13 секунд. На третьей позиции располагается его партнер по команде норвежец Тобиас Фосс, уступающий 16 секунд. Власов с отставанием в 27 секунд идет на 11-м месте, Сиваков проигрывает 37 секунд и занимает 32-ю позицию.

Третий этап протяженностью 190 км пройдет 10 мая. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт"). Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).