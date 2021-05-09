Тарпищев: Павлюченкова смогла похудеть и избавиться от мучившей ее травмы плеча

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова чуть не завершила карьеру из-за проблем со здоровьем, поэтому приятно видеть, как она возвращается в форму. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал теннисного турнира в Мадриде

Павлюченкова в четверг проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

"Павлюченкова хорошо сыграла в Мадриде, - сказал Тарпищев. - Она похудела, набрала хорошие физические кондиции, избавилась от травмы плеча, с которой семь лет мучилась. Она вообще могла завершить карьеру из-за здоровья, так что видеть такой прогресс приятно".

Павлюченкова занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

В финале турнира в Мадриде Соболенко обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.