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Тарпищев: Павлюченкова смогла похудеть и избавиться от мучившей ее травмы плеча

Президент Федерации тенниса России отметил, что спортсменка хорошо выступила на турнире в Мадриде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова чуть не завершила карьеру из-за проблем со здоровьем, поэтому приятно видеть, как она возвращается в форму. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Павлюченкова в четверг проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

"Павлюченкова хорошо сыграла в Мадриде, - сказал Тарпищев. - Она похудела, набрала хорошие физические кондиции, избавилась от травмы плеча, с которой семь лет мучилась. Она вообще могла завершить карьеру из-за здоровья, так что видеть такой прогресс приятно".

Павлюченкова занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

В финале турнира в Мадриде Соболенко обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичWTA
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