Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

ТАСС, 9 мая. Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав из 31 хоккеиста для участия в заключительном этапе Евротура Чешский играх. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Турнир пройдет с 12 по 15 мая в Праге. 12 мая российские хоккеисты сыграют со шведами, 13 мая - с финнами, 15 мая - с чехами. Сборная России досрочно выиграла общий зачет Евротура сезона-2020/21.

В расширенный состав вошли:

вратари - Иван Бочаров ("Динамо"), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА);

защитники - Егор Яковлев ("Металлург"), Динар Хафизуллин (СКА), Григорий Дронов ("Металлург"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Алексей Марченко ("Локомотив"), Михаил Науменков ("Салават Юлаев"), Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Кирилл Кирсанов (СКА);

нападающие - Антон Слепышев (ЦСКА), Максим Шалунов (ЦСКА), Константин Окулов (ЦСКА), Кирилл Марченко (СКА), Антон Бурдасов (СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Иван Морозов (СКА), Денис Зернов ("Авангард"), Эмиль Галимов (СКА), Артем Швец-Роговой (СКА), Владислав Каменев (СКА), Евгений Тимкин (СКА), Павел Красковский ("Локомотив"), Василий Подколзин (СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Павел Карнаухов (ЦСКА), Андрей Кузьменко (СКА).

Сообщается, что часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против команды Чехии 15 мая. После завершения турнира будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира, который состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. В заявку на мировое первенство могут войти 28 хоккеистов.

Также ФХР информирует, что штаб сборной России продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате.