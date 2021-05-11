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Евро-2020

Черчесов надеется, что сборная России избежит случаев заражения коронавирусом

Главный тренер национальной команды отметил, что много игроков из расширенного состава на Евро уже переболели ковидом
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что команда избежит случаев заражения коронавирусом при подготовке к чемпионату Европы. Об этом он рассказал журналистам.

В ноябре прошлого года ряд игроков команды не смогли принять участие в матчах Лиги наций из-за сомнительных тестов на коронавирус.

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"Точно ответить не могу, какие антитела у футболистов. Я сам прививался и не знаю, на этот вопрос [Эдуард] Безуглов (врач команды - прим. ТАСС) лучше ответит, - сказал Черчесов. - Мы не учитывали этот вопрос, прививаться уже поздно. У нас много игроков из этого состава уже переболели, это, наверное, тоже позитивный момент, надеемся, что это мимо нас пройдет, потому что мы уже сталкивались с этим".

В связи с мерами против коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил расширить финальные заявки команд с 23 до 26 человек. "В плане тренировочного процесса это, наверное, немного некомфортно, потому что на поле слишком много игроков, но это по необходимости, - отметил Черчесов. - Не забывайте, что у нас 26 игроков, но трое из них (Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук - прим. ТАСС) появятся первый раз на тренировке только 25-го числа, потому что у них 23 мая еще последний тур. Ситуации бывают разные, будем давать игрокам отдыхать".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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