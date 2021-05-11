Черчесов надеется, что сборная России избежит случаев заражения коронавирусом

"Точно ответить не могу, какие антитела у футболистов. Я сам прививался и не знаю, на этот вопрос [Эдуард] Безуглов (врач команды - прим. ТАСС) лучше ответит, - сказал Черчесов. - Мы не учитывали этот вопрос, прививаться уже поздно. У нас много игроков из этого состава уже переболели, это, наверное, тоже позитивный момент, надеемся, что это мимо нас пройдет, потому что мы уже сталкивались с этим".

В связи с мерами против коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил расширить финальные заявки команд с 23 до 26 человек. "В плане тренировочного процесса это, наверное, немного некомфортно, потому что на поле слишком много игроков, но это по необходимости, - отметил Черчесов. - Не забывайте, что у нас 26 игроков, но трое из них (Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук - прим. ТАСС) появятся первый раз на тренировке только 25-го числа, потому что у них 23 мая еще последний тур. Ситуации бывают разные, будем давать игрокам отдыхать".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).