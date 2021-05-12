"Локомотив" и "Крылья Советов" разыграют трофей Кубка России по футболу в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в среду встретится с самарскими "Крыльями Советов" в финальном матче Бетсити - Кубка России по футболу. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск. Финал начнется с минуты молчания в связи с трагедией в одной из школ Казани. Во вторник в результате стрельбы в учебном заведении погибли девять человек, еще 21 ранен. Нападавший задержан. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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"Локомотив" является самой титулованной командой турнира. Железнодорожники вышли в финал Кубка России в 10-й раз, при этом одержав восемь побед, последний раз - в 2019 году. Для "Крыльев Советов" этот финал станет вторым, в прошлый раз они принимали участие в решающем матче в 2004 году, когда проиграли "Тереку" (нынешнее название "Ахмат") со счетом 0:1. Команды подходят к матчу почти без потерь, имея в лазарете по одному футболисту. В финале не сыграет нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко, который выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости. У "Локомотива" встречу пропустит защитник Михаил Лысов, который из-за проблем с сердцем провел в текущем сезоне только один матч. В Кубке России "Локомотив" и "Крылья Советов" встречались трижды. В 1997 году москвичи победили соперника со счетом 1:0 в полуфинале, также столичный клуб оказался сильнее в 2016 году на стадии 1/8 финала (3:1). В 2017 году самарцы прошли "Локомотив" в 1/16 финала (3:2, после дополнительного времени). Матч обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, лайнсменами будут Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин. Резервным арбитром ранее был назначен Станислав Васильев, однако 7 мая судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение временно отстранить его за ошибку в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом" (1:0), вместо него назначен Игорь Панин. Видеоассистентом рефери будет Василий Казарцев, а его помощником - Антон Аверьянов. В случае ничейного результата в основное время сразу пройдет серия пенальти. Чемпионы и нападающий-рекордсмен "Крылья Советов" 5 мая досрочно стали чемпионами Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обыграв в перенесенном матче чемпионата на выезде "Спартак-2" со счетом 2:0. При этом самарский клуб за три дня до этого досрочно гарантировал себе выход в премьер-лигу. Однако клубу пока не удалось получить лицензию от РФС, чтобы принимать участие в высшем дивизионе. Клуб подал апелляцию, которая будет рассмотрена 12 мая.

В игре со "Спартаком-2" нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев побил рекорд по количеству голов за один сезон в первом дивизионе чемпионата России, отличившись 39-й раз. Всего на счету Сергеева 40 мячей в 41 игре чемпионата, в кубке страны форвард забил трижды в шести встречах. Ранее рекорд по количеству голов принадлежал нападающему "Терека" Андрею Федькову, который забил 38 мячей в 2004 году. "Локомотив" с 53 очками после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, которое позволяет принять участие в квалификации Лиги Конференций. Отставание от идущего вторым московского "Спартака", который находится в зоне квалификации Лиги чемпионов, составляет три балла, при равенстве позицию выше займут железнодорожники из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. При этом на одно очко от "Локомотива" отстают казанский "Рубин" и "Сочи". Матчи последнего тура состоятся 16 мая. Лучшим бомбардиром "Локомотива" в чемпионате является польский полузащитник Гжегож Крыховяк, в активе которого девять мячей в 25 играх. В кубке страны с тремя забитыми мячами лидируют нападающие Федор Смолов и Франсуа Камано. Путь к финалу Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу РПЛ, ФНЛ и Олимп - Профессиональной футбольной лиги, которые по разу сыграли между собой, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") попали в эту стадию напрямую.

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