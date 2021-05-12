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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

УЕФА проведет расследование в отношении не покинувших Суперлигу клубов

Под санкции УЕФА могут попасть "Реал", "Барселона" и "Ювентус"
Футболисты "Реала" EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Футболисты "Реала"
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 12 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в отношении испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Целью расследования является выявление потенциальных нарушений нормативно-правовой базы УЕФА в связи с проектом Суперлиги.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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