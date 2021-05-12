{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российские синхронистки победили в технической программе на чемпионате Европы

Второе место заняла команда Украины, третье - Испании
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Сборная России по синхронному плаванию стала первой в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

По итогам программы российская команда в составе Влады Чигиревой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Светланы Колесниченко, Полины Комар, Светланы Ромашиной, Аллы Шишикной и Марии Шурочкиной набрала 95,6705 балла. Второе место заняли украинки (92,3920), третье - испанки (89,7700).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается 10 комплектов наград. Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата, в активе российских спортсменов четыре золотые и одна бронзовая награда, на втором месте идет команда Италии (2-2-3), на третьем - Украины (2-2-0).

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Олимпиада в Токио
В МОК заявили, что подавляющее большинство жителей Олимпийской деревни будет вакцинировано
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа
Читать полностью