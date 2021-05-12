Кабмин предлагает законодательно прописать механизмы борьбы с инсайдом в спортивной сфере

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит поправки, направленные на борьбу с инсайдом и конфликтом интересов в сфере спортивных соревнований. Об этом говорится в материалах к заседанию кабмина, которое состоится 13 мая.

"Законопроектом предусматривается внесение изменений, направленных на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований", - указано в пресс-релизе.

В частности, законопроектом определяется содержание "конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта", а также механизмы противодействия им, подчеркнули в кабмине.

В случае одобрения на заседании правительства данный законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.