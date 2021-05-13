Кабмин одобрил направленные на борьбу с конфликтом интересов поправки в закон о спорте

ТАСС, 13 мая. Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", поправки направлены на борьбу с противоправным влиянием на результаты официальных спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Правительство обсудило поправки в закон на заседании в четверг. Законопроект был разработан Министерством спорта России в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности РФ к выполнению обязательств государства - участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

"В спорте нет места нечестной игре, - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - Соблюдение правил справедливой борьбы - одна из главных ценностей олимпизма. Россия выступает за честный спорт и продолжит бороться с любыми проявлениями противоправного влияния на результаты соревнований. Принятие законопроекта создаст конкретные механизмы противодействия манипулированию результатами спортивных соревнований".

Законопроектом определяется содержание "конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта", а также механизмы противодействия им. "Конфликт интересов - ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнования или с организацией, участвующей в его подготовке и проведении, а также непосредственные участники соревнования и связанные с ними лица, заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества, - сказано в сообщении. - Это влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение данными лицами своих обязанностей и привести к манипулированию результатом соревнования с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации. Таковой является информация, составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также информация, определяемая в качестве таковой общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований".

Кроме того, законопроектом уточняется перечень деяний, которые относятся к противоправному влиянию на результат официального спортивного соревнования. В частности, к таким деяниям предлагается отнести использование, распространение и предоставление инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, которое привело к достижению заранее определенного результата или исхода соревнования. При этом к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта не может быть отнесена общедоступная или опубликованная в СМИ информация.

Порядок и критерии отнесения общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами сведений к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта будут определены Минспортом России. Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги согласно законопроекту будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента их утверждения. Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.