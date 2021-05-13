Хоккеист Григоренко может принять участие в матче против сборной Чехии на этапе Евротура

ТАСС, 13 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" и сборной России Михаил Григоренко может принять участие в заключительном матче четвертого этапа Евротура против команды Чехии. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

В четверг сборная России уступила команде Финляндии во втором матче Чешских игр. Это поражение стало первым для россиян в нынешнем сезоне на этапах Евротура, команда прервала рекордную серию из 10 побед подряд в матчах турнира.

"Первый период неважно сыграли, второй же провели намного лучше - с преимуществом, хорошими моментами, могли забить, в третьем периоде сравняли, но эти необязательные пропущенные голы привели к поражению, - сказал Брагин. - Старались попробовать вытащить игру в формате "6 на 5", но не получилось. Проанализируем этот матч и после игры с чехами, которая, думаю, будет за первое место и поэтому станет показательной, будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира".

Ворота в матче против финнов защищал голкипер Иван Бочаров. "По плану следующую игру у нас проведет [Иван] Федотов. Михаил Григоренко прилетел в хорошем настроении и в хорошем состоянии. Завтра потренируется с командой, и мы его посмотрим. Планируется его участие в матче [против чехов]", - добавил специалист.

"[Сергей] Толчинский болеет. У него серьезная простуда, поэтому еще посмотрим и примем решение по нему позже", - сказал Брагин.

В следующем матче российские хоккеисты 15 мая сыграют с командой Чехии.