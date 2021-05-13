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Чешские хоккейные игры

Капитан сборной России по хоккею Яковлев раскритиковал качество льда на Чешских играх

Матчи турнира проходят на "Арене О2" в Праге

ТАСС, 13 мая. Качество ледового покрытия на площадке проведения Чешских хоккейных игр, пражской "Арене О2", оставляет желать лучшего. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной России защитник Егор Яковлев.

В четверг сборная России уступила команде Финляндии со счетом 1:4 во втором матче заключительного этапа Евротура. Это поражение стало первым для россиян в нынешнем сезоне турнира, команда прервала рекордную серию из 10 побед.

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"Наверное, мы не совсем привыкли играть две игры подряд, кроме того, качество льда здесь не очень хорошее, очень жарко, - сказал Яковлев. - Но и финны, безусловно, в таких же условиях. Мы пропустили ненужные голы, и это не очень хорошо".

На Чешских играх россияне в двух матчах пропустили по четыре шайбы. "Безусловно, это много, но хорошо, что это происходит сейчас и что у нас еще есть время поработать и убрать какие-то нюансы. Нужно играть проще, так, как на тренировках", - добавил хоккеист.

Защитник сборной России Георгий Дронов отметил, что приезд игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поднимает уровень конкуренции в команде. "Конечно, это повышает конкуренцию. Мы работаем, понимаем, что приедут сильные ребята. Хочется доказать, что ты не хуже, будем отдавать все силы, а там посмотрим - будет так, как должно быть", - сказал он.

В следующем матче российские хоккеисты 15 мая сыграют с командой Чехии.

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