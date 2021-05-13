Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла шведов в матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 13 мая. Сборная Чехии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Швеции в матче второго тура домашнего этапа Еврохоккейтура. Встреча прошла в Праге.
В составе победителей шайбы забросили Филип Задина (44-я и 57-я минуты) и Матей Странски (63). У шведов отличились Макс Фриберг (26) и Пэр Линдхольм (55).
Ранее в четверг сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:4.
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. На данный момент в активе россиян 27 очков. Второе место занимает команда Чехии (16 очков), третьими идут шведы (12), четвертыми - финны (11).
В турнирной таблице Чешских игр хозяева турнира лидируют с пятью очками. По три очка в активе сборных России и Финляндии, шведы набрали одно очко. Сборной России для победы в заключительном этапе Евротура необходимо выигрывать в матче с чехами в основное время и рассчитывать на то, что финны не смогут сделать то же самое во встрече с командой Швеции.
Две последние встречи турнира пройдут 15 мая.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5-3
|5
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-3
|3
|Россия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-8
|3
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|6-9
|1
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|11
|7
|0
|3
|0
|0
|1
|43-23
|27
|Чехия
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|26-29
|16
|Швеция
|11
|2
|1
|0
|3
|1
|4
|25-30
|12
|Финляндия
|11
|3
|0
|1
|0
|0
|7
|21-33
|11