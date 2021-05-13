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Чешские хоккейные игры

Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла шведов в матче домашнего этапа Евротура

Победную шайбу забросил Матей Странски

ТАСС, 13 мая. Сборная Чехии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Швеции в матче второго тура домашнего этапа Еврохоккейтура. Встреча прошла в Праге.

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В составе победителей шайбы забросили Филип Задина (44-я и 57-я минуты) и Матей Странски (63). У шведов отличились Макс Фриберг (26) и Пэр Линдхольм (55).

Ранее в четверг сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:4.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. На данный момент в активе россиян 27 очков. Второе место занимает команда Чехии (16 очков), третьими идут шведы (12), четвертыми - финны (11).

В турнирной таблице Чешских игр хозяева турнира лидируют с пятью очками. По три очка в активе сборных России и Финляндии, шведы набрали одно очко. Сборной России для победы в заключительном этапе Евротура необходимо выигрывать в матче с чехами в основное время и рассчитывать на то, что финны не смогут сделать то же самое во встрече с командой Швеции.

Две последние встречи турнира пройдут 15 мая.

Чешские хоккейные игры
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Чехия21100005-35
Финляндия21000015-33
Россия21000017-83
Швеция20000116-91
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия1170300143-2327
Чехия1141011426-2916
Швеция1121031425-3012
Финляндия1130100721-3311
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