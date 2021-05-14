Определены лауреаты премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии Паралимпийского комитета России (ПКР) "Возвращение в жизнь" состоялась в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественная церемония проводилась в юбилейный 15-й раз. Перед началом церемонии глава ПКР Владимир Лукин зачитал обращение президента России Владимира Путина. "Мы искренне гордимся нынешними лауреатами, их триумфами и достижениями на самых престижных национальных и международных стартах. Эти мужественные, сильные духом люди вписали яркие страницы в историю отечественного и мирового паралимпийского движения, помогли другим поверить в себя, в свои возможности", - говорилось в сообщении.

Лауреатами премии в номинации "Я люблю тебя, жизнь!" стали четырехкратный чемпион Паралимпийских игр легкоатлет Сергей Севостьянов и восьмикратная паралимпийская чемпионка в плавании Оксана Савченко. В номинации "Личным примером" победили заслуженные тренеры России Петр Буйлов и Автандил Барамидзе. Лауреатами премии в номинации "Сила в воле" стали пятикратный призер паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне Валерий Купчинский и пятикратный чемпион Паралимпийских игр лыжник Кирилл Михайлов.

В номинации "Точка опоры" победу одержал многолетний руководитель Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. 13-кратная паралимпийская чемпионка в легкой атлетике Рима Баталова и шестикратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова стали лауреатами премии в номинации "Преодоление". Лауреатом премии в номинации "Поворот судьбы" стал пятикратный чемпион Паралимпийских игр в плавании и генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.