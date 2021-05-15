Матч между хоккейными сборными Белоруссии и Казахстана отменили из-за коронавируса

ТАСС, 15 мая. Товарищеская встреча между сборными Белоруссии и Казахстана по хоккею отменена из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Встреча должна была состояться в субботу.

14 мая после прохождения тестирования заражение коронавирусом было выявлено у представителя делегации сборной Казахстана. Повторный тест подтвердил наличие инфекции.

Все представители казахстанской команды прошли дополнительное тестирование, по результатам которого оргкомитет чемпионата мира в Риге позволил сборной продолжить тренировочный процесс, но без товарищеской игры с белорусами.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Белорусы сыграют в группе А вместе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Казахстанцы в группе В встретятся со сборными Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.