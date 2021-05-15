СМИ: Рауль рассматривается в качестве замены Зидану в "Реале"

ТАСС, 15 мая. Испанский специалист Рауль может заменить француза Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает газета Marca.

Ранее телеканал Tele Madrid сообщил, что Зидан покинет пост по окончании сезона независимо от результатов выступлений команды в чемпионате Испании. По информации источника, Рауля в клубе считают преемником Зидана.

Рауль с 2018 по 2019 год был тренером юношеской команды "Реала", с 2019 года он возглавляет резервную команду "Реала" - "Реал Кастилья". Под его руководством клуб вышел в плей-офф за право участвовать во втором дивизионе чемпионата Испании.

Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году, ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей.