В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Дзюбы

ТАСС, 15 мая. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба чувствует себя хорошо и к матчам сборной России подойдет в полной готовности. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

В воскресенье "Зенит" в матче заключительного тура Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграет в гостях с "Тамбовом". Дзюба пропустил встречу 29-го тура с "Уфой" (0:0).

"Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить, - сказал Медведев. - Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать. Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится, тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с "Тамбовом", но к сборной будет готов".

Ближайшие матчи сборная России проведет 1 июня (с командой Польши) и 5 июня (со сборной Болгарии). Товарищеские встречи состоятся в рамках подготовки национальной сборной к чемпионату Европы.