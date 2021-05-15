Сборная Швеции обыграла финнов в матче Чешских хоккейных игр

ТАСС, 15 мая. Сборная Швеции победила команду Финляндии со счетом 3:2 в матче третьего тура Чешских хоккейных игр.
В составе шведов отличились Йеспер Фрёден (7-я минута), Филип Холландер (49) и Деннис Расмуссен (60), за сборную Финляндии шайбы забросили Антон Лунделль (24) и Ере Саллинен (60). Сборная Швеции набрала четыре очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, сборная Финляндии с тремя набранными очками занимает третью строчку.
Позднее в субботу состоится встреча между сборными России (четвертое место, три очка) и Чехии (первое место, пять очков). Россияне досрочно выиграли Евротур. Для победы на Чешских играх российской команде необходима победа над чехами в основное время.
Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5-3
|5
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|9-11
|4
|Финляндия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-6
|3
|Россия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-8
|3
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|11
|7
|0
|3
|0
|0
|1
|43-23
|27
|Чехия
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|26-29
|16
|Швеция
|12
|3
|1
|0
|3
|1
|4
|28-32
|15
|Финляндия
|12
|3
|0
|1
|0
|0
|8
|23-36
|11