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Чешские хоккейные игры

Сборная Швеции обыграла финнов в матче Чешских хоккейных игр

Встрече завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 15 мая. Сборная Швеции победила команду Финляндии со счетом 3:2 в матче третьего тура Чешских хоккейных игр.

В составе шведов отличились Йеспер Фрёден (7-я минута), Филип Холландер (49) и Деннис Расмуссен (60), за сборную Финляндии шайбы забросили Антон Лунделль (24) и Ере Саллинен (60). Сборная Швеции набрала четыре очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, сборная Финляндии с тремя набранными очками занимает третью строчку.

Позднее в субботу состоится встреча между сборными России (четвертое место, три очка) и Чехии (первое место, пять очков). Россияне досрочно выиграли Евротур. Для победы на Чешских играх российской команде необходима победа над чехами в основное время.

Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.

Чешские хоккейные игры
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Чехия21100005-35
Швеция31000119-114
Финляндия31000027-63
Россия21000017-83
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия1170300143-2327
Чехия1141011426-2916
Швеция1231031428-3215
Финляндия1230100823-3611

 

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