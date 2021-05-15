{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чешские хоккейные игры

Форвард клуба НХЛ "Коламбус" Григоренко сыграет в матче Евротура против чехов

Встреча состоится в субботу и начнется в 16:00 мск
Михаил Григоренко AP Photo/Paul Vernon
Описание
Михаил Григоренко
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 15 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко включен в состав сборной России на заключительный матч этапа Евротура Чешских игр против хозяев турнира. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Встреча состоится в субботу и начнется в 16:00 мск.

Григоренко прибыл в расположение сборной 13 мая. Форвард сыграет в звене с Антоном Слепышевым и Антоном Бурдасовым.

Для победы на Чешских играх российской команде необходима победа над чехами в основное время. Россияне после двух матчей занимают в турнирной таблице последнее место с тремя очками, уступая чехам (5), шведам (4 очка после 3 игр) и финнам (3 очка после 3 игр).

Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.

Футбол в России
Футболист "Спартака-2" отправлен в больницу после начала матча с "Чертаново"
На первых минутах матча защитник красно-белых Даниил Денисов получил удар мячом в голову
Читать полностью