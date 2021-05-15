Форвард клуба НХЛ "Коламбус" Григоренко сыграет в матче Евротура против чехов

ТАСС, 15 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко включен в состав сборной России на заключительный матч этапа Евротура Чешских игр против хозяев турнира. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Встреча состоится в субботу и начнется в 16:00 мск.

Григоренко прибыл в расположение сборной 13 мая. Форвард сыграет в звене с Антоном Слепышевым и Антоном Бурдасовым.

Для победы на Чешских играх российской команде необходима победа над чехами в основное время. Россияне после двух матчей занимают в турнирной таблице последнее место с тремя очками, уступая чехам (5), шведам (4 очка после 3 игр) и финнам (3 очка после 3 игр).

Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.