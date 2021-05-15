Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Дженоа". Шомуродов сделал дубль

ТАСС, 15 мая. Футболисты "Аталанты" обыграли "Дженоа" со счетом 4:3 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Дуван Сапата (9-я минута), Руслан Малиновский (26), Робин Госенс (44) и бывший игрок московского "Спартака" Марио Пашалич (51), которому ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. У "Дженоа" отличились ранее выступавший за "Ростов" узбекистанский нападающий Элдор Шомуродов (49 и 85) и Горан Пандев (66).

Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. Он отдал третью результативную передачу в текущем сезоне, также на его счету семь забитых мячей за "Аталанту". Ранее полузащитник вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. На счету Шомуродова теперь семь голов и две передачи в 30 матчах за "Дженоа".

"Аталанта" набрала 78 очков в 37 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, квалифицировавшись в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. "Дженоа" идет 14-м, имея в активе 39 очков после 37 встреч. Чемпионом Италии досрочно стал миланский "Интер".

В заключительном, 38-м туре первенства страны подопечные Джан Пьеро Гасперини 23 мая дома примут "Милан", а "Дженоа" в тот же день сыграет на выезде с "Кальяри". 19 мая "Аталанта" проведет финальный матч Кубка Италии против туринского "Ювентуса".