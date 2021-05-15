Вратарь "Авангарда" Грубец вошел в состав сборной Чехии по хоккею на чемпионат мира

ТАСС, 15 мая. Обладатель Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда" Шимон Грубец, а также выступавшие в сезоне-2020/21 за московский "Спартак" форварды Лукаш Радил и Робин Ганзл вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Чешского хоккейного союза.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая про 6 июня в Риге. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами России, Швеции, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Чехи стартуют на турнире матчем с россиянами.

Грубец перешел в "Авангард" по ходу сезона-2020/21 из "Куньлуня" в обмен на денежную компенсацию. Чешский вратарь провел за команду из Омска 19 игр в регулярном чемпионате, в которых "Авангард" одержал 10 побед и трижды не пропустил ни одной шайбы. В плей-офф 29-летний голкипер сыграл 18 матчей, пять раз сыграв "на ноль". Грубец ушел со льда без пропущенных шайб в пятом и шестом матчах финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

Радил в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 55 матчей, в которых набрал 32 (19 заброшенных шайб + 13 голевых передач) очка. Ганзл в 48 встречах отметился 31 (12+19) баллом за результативность. Контракты обоих чешских хоккеистов со столичным клубом истекли 30 апреля.