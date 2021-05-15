Вратарь "Авангарда" Грубец вошел в состав сборной Чехии по хоккею на чемпионат мира

ТАСС, 15 мая. Обладатель Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда" Шимон Грубец, а также выступавшие в сезоне-2020/21 за московский "Спартак" форварды Лукаш Радил и Робин Ганзл вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Чешского хоккейного союза.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая про 6 июня в Риге. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами России, Швеции, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Чехи стартуют на турнире матчем с россиянами.
В состав сборной Чехии вошли:
вратари - Грубец, Петр Квача ("Либерец"), Роман Вилл ("Трактор", КХЛ);
защитники - Филип Гронек ("Детройт", НХЛ), Лукаш Клок ("Витковице"), Давид Мусил ("Оцеларжи"), Михал Моравчик ("Таппара", Финляндия), Давид Скленичка ("Йокерит", КХЛ), Либор Шулак ("Кярпят", Финляндия), Андрей Шустр ("Куньлунь Ред Стар", КХЛ), Ондржей Витасек ("Либерец"), Либор Гайек ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ);
нападающие - Матей Блумель, Томаш Зогорна (оба - "Пардубице"), Филип Хитил ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Якуб Флек ("Энерги"), Ян Коварж ("Цуг", Швейцария), Доминик Кубалик ("Чикаго", НХЛ), Радан Ленц ("Либерец"), Адам Мусил ("Либерец"), Иржи Секач ("Авангард"), Иржи Смейкал ("Таппара", Финляндия), Матей Странски, Михаель Шпачек (оба - "Оцеларжи"), Якуб Врана, Филип Задина (оба - "Детройт", НХЛ), Ганзл и Радил.
Грубец перешел в "Авангард" по ходу сезона-2020/21 из "Куньлуня" в обмен на денежную компенсацию. Чешский вратарь провел за команду из Омска 19 игр в регулярном чемпионате, в которых "Авангард" одержал 10 побед и трижды не пропустил ни одной шайбы. В плей-офф 29-летний голкипер сыграл 18 матчей, пять раз сыграв "на ноль". Грубец ушел со льда без пропущенных шайб в пятом и шестом матчах финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
Радил в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 55 матчей, в которых набрал 32 (19 заброшенных шайб + 13 голевых передач) очка. Ганзл в 48 встречах отметился 31 (12+19) баллом за результативность. Контракты обоих чешских хоккеистов со столичным клубом истекли 30 апреля.