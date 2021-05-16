Надаль обыграл Джоковича в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

ТАСС, 16 мая. Испанец Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 6:3 в пользу Надаля.

Надаль и Джокович встретились в рекордный 57-й раз (самое частое противостояние, Джокович выиграл 29 матчей) и в шестой - в финале турнира в Риме.

Надалю 34 года, он располагается на третьей позиции в мировом рейтинге, в его активе стало 88 титулов под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема: 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, четырежды - Открытый чемпионат США, дважды - Уимблдон, один раз - Открытый чемпионат Австралии.

Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 18 побед на турнирах серии Большого шлема: девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 82 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Турнир в Риме относится к категории ATP 1 000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд турнира составляет €2 млн. Надаль победил на турнире в столице Италии в десятый раз. Джокович выигрывал соревнования пять раз.