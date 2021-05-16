Прыгун в воду Бондарь выиграл золото чемпионата Европы

ТАСС, 16 мая. Россиянин Александр Бондарь завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, его соотечественник Виктор Минибаев занял третье место. Соревнования проходят в Будапеште.

Бондарь по сумме шести прыжков набрал 564,35 балла, Минибаев - 530,05 балла. Второе место занял британец Томас Дейли (533,30).

Бондарю 27 лет. До 2015 года на международных соревнованиях он представлял Украину. На счету спортсмена стало пять золотых медалей чемпионатов Европы, три из которых он завоевал под российским флагом и две - под украинским. Также в активе Бондаря две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

29-летний Минибаев является семикратным чемпионом Европы. На нынешнем первенстве он в составе сборной России стал победителем командных соревнований. На чемпионатах мира Минибаев четыре раза становился серебряным призером и однажды - бронзовым.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. На второй позиции идет команда Италии (5-5-7), на третьей - команда Украины (5-4-2). Соревнования завершатся 23 мая.