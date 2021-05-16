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Боец Тайсумов получил визу США и может вернуться в UFC

Во время выступления в UFC россиянин долгое время не мог получить американскую визу, из-за чего редко проводил бои в организации
Майрбек Тайсумов (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майрбек Тайсумов (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов получил американскую визу и может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом ТАСС сообщил представитель бойца.

"Майрбек получил американскую визу. Думаю, он может провести бой на турнире UFC в США или Абу-Даби. Посмотрим", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел последний бой в сентябре 2019 года. Во время выступления в UFC боец долгое время не мог получить американскую визу, из-за чего редко проводил бои в организации. Позднее UFC не предложила ему новый контракт.

Всего на счету 32-летнего бойца 27 побед и шесть поражений.

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