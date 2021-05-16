Гол и передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн" в матче чемпионата Франции

В составе "Монако" голы забили Виссам Бен-Йеддер (16-я минута) и Александр Головин (29), который также ассистировал партнеру в эпизоде с первым голом. У "Ренна" отличился Бенжамен Буриго (68). На 71-й минуте встречи Головин покинул поле, его заменил бельгийский полузащитник Элиот Матазо.

Головин очень хочет в ЛЧ, поэтому достал вот такую пушку На счету россиянина уже гол и результативная передача, а это еще только первый тайм ‍♂ pic.twitter.com/z22qzmqRAo

Головин провел 24-й матч за "Монако" в текущем сезоне, забив шесть голов и отдав девять голевых передач. В конце августа он получил травму подколенного сухожилия и пропустил несколько месяцев. В мае полузащитник попал в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам чемпионата Европы.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 77 очков в 37 матчах и сохраняя теоретические шансы на чемпионство перед последним туром. "Ренн" идет седьмым, имея в активе 55 очков после 37 встреч. Лидирует в турнирной таблице "Лилль" (80 очков в 37 играх), на второй строчке располагается ПСЖ (79 очков после 37 матчей).

В заключительном туре "Монако" в гостях сыграет с "Лансом". Все матчи 38-го тура чемпионата Франции пройдут 23 мая. 19 мая подопечные Нико Ковача проведут финальный матч Кубка Франции против ПСЖ.