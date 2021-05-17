В сентябре в Казани могут открыться программы подготовки тренеров в киберспорте

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Программы переквалификации и дополнительной квалификации тренеров в киберспорте практически готовы, с сентября по ним может начаться набор студентов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила депутат Госдумы, заслуженный тренер России Ольга Павлова.
22 и 23 мая в Челябинске пройдет финал чемпионата России по киберспорту. По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, основным ядром этого вида спорта являются игроки от 14 до 20 лет.
"Сегодня этим занимаются подростки 14-16 лет, они допускаются к соревнованиям, в связи с чем мы должны очень внимательно и серьезно рассмотреть вопрос о подготовке тренеров-экспертов, - сказала Павлова. - Мы должны знать кто, как и чему учит детей, это должны быть квалифицированные люди, которые готовят детей с точки зрения кибербезопасности и психологической подготовки. В России появились такие программы: в начале года в Казани был подписан договор между федерацией компьютерного спорта и Поволжской государственной академией. Будет проведена переквалификация тренеров, которые получат квалификацию "Тренер в киберспорте", это программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки".
"Они (программы) практически готовы, думаю, с сентября начнутся и набор студентов, и дополнительные курсы", - отметила депутат.
Павлова отметила, что необходимо внести коррективы в действующий Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской федерации". "Конечно, нам нужно поработать с действующим законодательством, так как пандемия внесла свои коррективы, и сегодня такое понятие, как дистанционное соревнование, просто отсутствует - люди соревнуются, а разряды присваивать им мы не можем. Поэтому нужно вносить изменения в закон о физической культуре и актуализировать этот вид деятельности, тем более что сегодня компьютерный спорт прочно вошел в нашу жизнь, в жизнь юного поколения - мы не можем закрывать глаза и делать вид, что его нет", - добавила она.