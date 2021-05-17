В сентябре в Казани могут открыться программы подготовки тренеров в киберспорте

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Программы переквалификации и дополнительной квалификации тренеров в киберспорте практически готовы, с сентября по ним может начаться набор студентов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила депутат Госдумы, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

"Сегодня этим занимаются подростки 14-16 лет, они допускаются к соревнованиям, в связи с чем мы должны очень внимательно и серьезно рассмотреть вопрос о подготовке тренеров-экспертов, - сказала Павлова. - Мы должны знать кто, как и чему учит детей, это должны быть квалифицированные люди, которые готовят детей с точки зрения кибербезопасности и психологической подготовки. В России появились такие программы: в начале года в Казани был подписан договор между федерацией компьютерного спорта и Поволжской государственной академией. Будет проведена переквалификация тренеров, которые получат квалификацию "Тренер в киберспорте", это программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки".

"Они (программы) практически готовы, думаю, с сентября начнутся и набор студентов, и дополнительные курсы", - отметила депутат.

Павлова отметила, что необходимо внести коррективы в действующий Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской федерации". "Конечно, нам нужно поработать с действующим законодательством, так как пандемия внесла свои коррективы, и сегодня такое понятие, как дистанционное соревнование, просто отсутствует - люди соревнуются, а разряды присваивать им мы не можем. Поэтому нужно вносить изменения в закон о физической культуре и актуализировать этот вид деятельности, тем более что сегодня компьютерный спорт прочно вошел в нашу жизнь, в жизнь юного поколения - мы не можем закрывать глаза и делать вид, что его нет", - добавила она.