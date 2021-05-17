Олимпийская чемпионка Костадинова намерена подать в суд на шведского журналиста за клевету

СОФИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту Стефка Костадинова, которая в настоящее время занимает пост президента Болгарского олимпийского комитета, намерена подать в суд на шведского журналиста за клевету. Об этом говорится в заявлении Костадиновой, распространенном СМИ.

В субботу во время шоу на телеканале SVT шведский спортивный журналист Патрик Экваль неоднократно заявил, что во время чемпионата мира в Риме 30 августа 1987 года, когда был установлен мировой рекорд, Костадинова была "напичкана допингом".

"В болгарских СМИ распространена информации о том, что некий шведский журналист высказал в мой адрес обидные и лживые высказывания, - написала Костадинова. - Его гнев вызвал мой мировой рекорд в прыжках в высоту - 2,09 м, который на один сантиметр выше достижения его соотечественницы Кайсы Бергквист, отличной спортсменки, обладающей рекордом мира в зале - 2, 08 м. Он публично оклеветал и других болгарских спортсменов прошлого, перечеркивая их успехи. Если это именно так, то я намерена обратиться в суд".

Костадиновой 56 лет, она является олимпийской чемпионкой 1996 года, серебряным призером Игр-1988, двукратной чемпионкой мира, действующей рекордсменкой мира - ее достижение (2,09 м), установленное в 1987 году, до сих пор никто не превзошел. Впервые она была избрана президентом Болгарского олимпийского комитета в ноябре 2005 года.