Футболист сборной России Мухин проходит курс реабилитации

ТАСС, 17 мая. Полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин, попавший в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу, продолжает реабилитационное лечение. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

19-летний полузащитник пропустил в воскресенье встречу заключительного тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Уралом" (1:0).

"Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На прошлой неделе Максим испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка России ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что повреждения полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова и вратаря "Динамо" Антона Шунина были несерьезными. Футболисты полностью восстановились и готовы к работе.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).