РУСАДА в апреле не смогло проверить на допинг 14 спортсменов, оказавшихся вне доступа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле зафиксировали 14 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В апреле 2021 года было зафиксировано 14 нарушений правил доступности для тестирования", - отметили в пресс-службе. Всего за четыре месяца было отмечено 53 подобных нарушения (12 - в январе, 8 - в феврале, 19 - в марте).

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м - 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают восемь российских спортсменов. В их числе сноубордист Никита Автанеев и олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.