{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо

Турнир пройдет с 6 по 13 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо. Список спортсменов ТАСС предоставили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.

В состав мужской команды вошли Яго Абуладзе (до 60 кг), Якуб Шамилов, Мурад Чопанов (оба - до 66 кг), Махмедбек Махмадбеков, Денис Ярцев (оба - до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (оба - до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В составе женской команды выступят Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова (обе - до 48 кг), Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова (обе - до 52 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг), Екатерина Валькова (до 63 кг), Антонина Шмелева, Нюргуяна Никифорова (до 78 кг), Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Международная федерация каноэ обяжет хозяев соревнований предоставлять гребцам лодки
Ранее спортсмены были вынуждены доставлять инвентарь за свой счет
Читать полностью