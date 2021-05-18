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Летние олимпийские виды спорта

Более 600 млн рублей вложено в организацию этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Соревнования пройдут 20 мая

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Более 600 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников вложено в подготовку инфраструктуры и проведение соревнований второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, которые стартуют 20 мая на гребном канале в Барнауле, сообщил на пресс-конференции во вторник министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

20 мая в Барнауле стартует второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На соревнования зарегистрированы более 400 спортсменов из 57 стран мира.

"У нас есть бюджетные и внебюджетные источники. Так, закуплено 300 лодок на сумму 150 млн рублей - это поддержка Фонда олимпийцев. Порядка 50 млн рублей вложил бизнес. Вложения в инфраструктуру составили более 300 млн рублей. На проведение самих соревнований потрачено еще 100 млн рублей - это и дополнительные лодки, и инвентарь, все то, что останется в регионе для дальнейшего развития спорта. Таким образом, 200 млн рублей вложено со стороны бизнеса, более 400 млн рублей это то, что легло на краевой бюджет", - сказал Перфильев.

По его словам, на соревнования в рамках второго этапа Кубка мира в Барнауле продано уже более 13 тыс. билетов. При этом на соревнования в выходные дни билеты раскуплены полностью. Гостей будут доставлять до места проведения соревнований бесплатно на специальных шаттлах, которые с 07:00 по местному времени будут выдвигаться с Речного вокзала Барнаула. Освещать соревнования в Барнауле будут 72 страны, также они будут показаны на олимпийском телеканале и NBC.

По словам технического директора Международной федерации каноэ (ICF) Мартина Маринова, в Барнауле создана "не самая лучшая, но одна из лучших" мировых площадок для проведения соревнований такого уровня.

"Канал замечательно готов к проведению Кубка мира. Очень высокие стандарты показывает Барнаул в организации и проведении соревнований. Мы уверены, что будет потрясающее шоу", - подчеркнул генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон.

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Это первые официальные международные соревнования в Алтайском крае.

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Алтайский крайЛетние олимпийские виды спорта
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